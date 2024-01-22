Ситуація на Сіверському й Бахмутському напрямках залишається «вкрай напруженою» – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав бригади на Сіверському і Бахмутському напрямках у Донецькій області й заявив, що ситуація там залишається «вкрай напруженою».

«Обстановка залишається вкрай напруженою і характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів і веденням штурмових дій. У ході роботи заслухав командирів по висновках з оцінки обстановки і пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій. Також на місцях були ухвалені всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони й усунення проблемних питань», – йдеться в повідомленні Сирського у телеграмі.

Що це за рішення – він не уточнив.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що російські війська на Таврійському напрямку перегруповуються, і українські сили очікують на збільшення їхньої активності.

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».

Видання Financial Times із посиланням на неназваних українських чиновників 19 січня писало, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ влітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську і Запорізьку області.

Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.