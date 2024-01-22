Міські бої: ЗСУ вибили Росію з вулиць Авдіївки?

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті за 21 січня зафіксував просування російських військ у межах Авдіївки – в районі колишнього ресторану «Царське полювання» на вулиці Соборній на півдні та вздовж смуги дерев на південному заході.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що армія агресора зайшла і на вулиці Колосова та Лермонтова – проте аналітики Інституту не знайшли цьому підтверджень.

Про те, що на півдні Авдіївки ситуація вийшла з-під контролю Сил оборони, написав 19 січня і проєкт DeepState. За даними аналітиків, росіяни намагалися пробитися углиб міста з вулиці Соборної.

А у звіті на кінець доби 20 січня проєкт написав, що Росія захопила «Царське полювання» та намагається закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивної та Соборної.

«Продовжуються стабілізаційні заходи, якщо успіху не буде, то це поставить під загрозу всю східну частину міста та її околиці», – повідомили аналітики.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Але вже 21 січня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що українські бійці вибили загарбників за межі міста.

«Батарея управління та артилерійської розвідки 110-й ОМБр допомагає з повітря відкинути окупантів за межі міста», – написав він у телеграмі.

Головні питання випуску:

Чому Сили оборони «втратили контроль» над ситуацією на південь від Авдіївки?

Чому Росія намагається нав'язати ЗСУ міські бої?

І як українським бійцям вдалося відкинути загарбників із вулиць Авдіївки?

Схід