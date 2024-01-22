Міські бої: ЗСУ вибили Росію з вулиць Авдіївки?

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті за 21 січня зафіксував просування російських військ у межах Авдіївки – в районі колишнього ресторану «Царське полювання» на вулиці Соборній на півдні та вздовж смуги дерев на південному заході.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що армія агресора зайшла і на вулиці Колосова та Лермонтова – проте аналітики Інституту не знайшли цьому підтверджень.
Про те, що на півдні Авдіївки ситуація вийшла з-під контролю Сил оборони, написав 19 січня і проєкт DeepState. За даними аналітиків, росіяни намагалися пробитися углиб міста з вулиці Соборної.
А у звіті на кінець доби 20 січня проєкт написав, що Росія захопила «Царське полювання» та намагається закріпитися на вулицях Чернишевського, Спортивної та Соборної.
«Продовжуються стабілізаційні заходи, якщо успіху не буде, то це поставить під загрозу всю східну частину міста та її околиці», – повідомили аналітики.
Але вже 21 січня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що українські бійці вибили загарбників за межі міста.
«Батарея управління та артилерійської розвідки 110-й ОМБр допомагає з повітря відкинути окупантів за межі міста», – написав він у телеграмі.
Головні питання випуску:
Чому Сили оборони «втратили контроль» над ситуацією на південь від Авдіївки?
Чому Росія намагається нав'язати ЗСУ міські бої?
І як українським бійцям вдалося відкинути загарбників із вулиць Авдіївки?
Схід
- Російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат», йдеться у звіті Міністерства оборони Британії 21 січня з посиланням на дані розвідки.
- Штурмові та наступальні дії російські військові акцентують на Авдіївці і Новомихайлівці, «атакують там піхотою без прикриття бронетехніки», зазначив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону 20 січня.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 15 січня 2024 року заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень. «Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках.
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 15 січня цього року заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».
- Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.