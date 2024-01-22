Цивільних у Крохмальному немає, а у сил РФ там була «весела нічка» – Фітьо

У захопленому російськими силами селі Крохмальному на Харківщині немає цивільних, населений пункт повністю знищений. Проте, російські війська мали там «веселу нічку». Про це в етері Радіо Свобода (проєкту Свобода.Ранок) сказав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо.

«Це є малесеньке таке село, де до широкомасштабного вторгнення РФ мешкало 45 людей. Це село повністю знищено, відповідно там живого місця немає. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнані кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися. Цивільних там вже взагалі не було. І Крохмального як такого, вже немає. Тому що всі будинки там практично вже знищені», – каже Фітьо.

Фітьо каже, що відхід на нові позиції дає змогу українським військовим «атакувати за кращої нагоди». Самі російські сили у Крохмальному, за словами речника Командування Сухопутних військ Збройних сил України, перебувають «не в найкращих позиціях».

«Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців. А територію ми, звичайно, звільнимо, росіян всіх проженемо. У цьому Крохмальному в них там вже «дуже весела» нічка була. Тому, думаю, що бажання в них ще кудись іти зменшилось автоматично», – розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Раніше, 21 січня, Фітьо повідомив, що в районі села Крохмального на Харківщині Сили оборони «відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців».

12 січня Фітьо в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зазначив, що на Харківському і Куп’янському напрямках кардинального збільшення угруповання російських військ не спостерігається.

«Ми контролюємо чисельний склад військового угруповання російських військових на Куп’янському напрямку, бачимо їхню кількість на північному кордоні неподалік Харківщини, на Бєлгородщині», – сказав Фітьо.

За його словами, мета російських військ на Харківщині – захопити Синьківку і перейти до наступу на Куп’янськ. Він зазначив, що активні дії на цих напрямках спостерігаються ще від початку жовтня 2023 року.