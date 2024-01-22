Росія втратила за добу ще 830 військових і понад 10 танків – нові дані ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 376 860 своїх військових, за останню добу – 830, повідомив вранці 22 січня Генштаб ЗСУ.

Серед інших російських втрат у Генштабі повідомили про такі:

танків – 6192 (+11 за минулу добу)

бойових броньованих машин – 11489 (+23)

артилерійських систем – 8896 (+21)

РСЗВ – 968

засобів ППО – 657 (+2)

літаків – 331

вертольотів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+25)

крилатих ракет – 1819 (+1)

кораблів/катерів – 23

підводні човни – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29)

спеціальної техніки – 1397 (+5)

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.