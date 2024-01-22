Росія тримає у Чорному морі 13 кораблів: у ВМС розповіли, скільки серед них носіїв «Калібрів»

Станом на 8 годину ранку, 22 січня, у Чорному морі Росія тримає 13 бойових кораблів, повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України.

За даними українських військових, у Чорному морі РФ розмістила два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 14 ракет.

Відомо також, що в Азовському та Середземному морях перебувають по одному російському кораблю, ракетоносії на них відсутні.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.