Росія збільшила число ракетоносіїв у Чорному морі – військові

Російські військові вивели на чергування в Чорному морі ще один ракетоносій, повідомили ввечері 21 січня Сили оборони півдня України.

«До фрегата знову додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв – до 16 «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Вранці Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що на бойовому чергуванні в Чорному морі було вісім російських кораблів, зокрема один носій «Калібрів».

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.