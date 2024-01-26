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Генштаб повідомив про 94 бойові зіткнення на фронті

Українські військові у Запорізькій області, 11 січня 2024 року
Українські військові у Запорізькій області, 11 січня 2024 року

Протягом доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення, оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, повідомив у вечірньому зведенні 26 січня Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, російські сили «активно застосовують» авіацію і квадрокоптери типу FPV, проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

«Ворог завдав вісім ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) і здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові і приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр й інша цивільна інфраструктура», – йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, протягом доби українські військові відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, зокрема 28 – на Авдіївському, 14 – на Мар’їнському.

Раніше сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що російські війська збільшили кількість наступальних і штурмових дій. «В операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень і здійснив 624 артобстріли», – заявив він.

Тарнавський додав, що українські військові тримають оборону і проводять «активні дії» на визначених напрямках.

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».

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