ЗСУ контратакують: відкинули Росію поблизу Роботиного, Авдіївки та Новомихайлівки

У ніч проти 26 січня проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони просунулися вперед на захід від Вербового Запорізької області – в районі так званого виступу у Роботиному, де ЗСУ вбили клин в оборону Росії влітку-восени 2023 року.

Упродовж кількох тижнів до цього ініціатива там була в руках армії агресора, і територія, відвойована ЗСУ, поступово скорочувалася. Було побоювання, що українські захисники втратять контроль над першою лінією оборони армії Росії – головним досягненням контрнаступу 2023 року.

Проте український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив у своєму свіжому огляді, що «передові підрозділи ЗСУ, незважаючи на майже безперервний тиск підрозділів 76-ї ДШД противника, продовжують утримувати 1,5-2 км першої лінії оборони противника, таким чином не даючи йому повністю відновити становище за першою позицією».

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Згідно з ранковим зведенням українського Генштабу за 26 січня, армія Росії атакувала на південний схід від Роботиного тричі – саме в районі Вербового.

Головні питання випуску:

Що відбувається зараз на Роботинському виступі?

Яке значення має це вклинення ЗСУ дорогою на Мелітополь?

І чому Росія не має відчутних успіхів і на східному фронті – попри всі старання армії агресора?