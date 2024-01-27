У розвідці Британії проаналізували дії військ РФ на сході України, зокрема довкола Авдіївки

Росія продовжує наступ на кількох напрямках, керуючись своєю метою захопити Донбас, але досягнення її військ є «стратегічно незначними», заявили у розвідці Великої Британії.

«21 січня 2024 року російські війська захопили село Крохмальне у Харківській області, а 18 січня 2024 року Веселе поблизу Бахмута; однак вони є стратегічно незначними. Довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це є продовженням незначного просування Росії, тоді як Україна зосереджується на активній обороні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що пріоритетом для російських військ є місто Авдіївка.

«Росіяни ведуть атаку з трьох напрямків, щоб оточити місто з півдня й півночі, а також ведуть бої на підступах до східного кварталу самого міста Авдіївка. Російські війська зазнали значних втрат в особовому складі й бронетехніці, часто спричинених боєприпасами, скинутими з українських дронів. Повідомляється, що російські війська намагаються обійти українські укріплення, зайшовши на околиці міста через тунелі; це метод проникнення, який вони випробовують із жовтня 2023 року», – кажуть у розвідці Британії.

Водночас, за повідомленням, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста. «У той час, як основний шлях постачання залишається недоторканним, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів», – підсумували в розвідці.

У ранковому зведенні 27 січня Генштаб ЗСУ заявив, що протягом доби на фронті загалом було 98 бойових зіткнень, зокрема 29 – на Авдіївському, 14 – на Мар’їнському.

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 27 січня заявив, що російські війська значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій.