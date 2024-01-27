Генштаб повідомив про 98 зіткнень на фронті й чотири збиті «Шахеди»

На фронті протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 27 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав вісім ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області й Антонівки Херсонської області) і чотири авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові й приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

У командуванні також повідомили, що українські військові відбили атаки російських сил на вісьмох напрямках, зокрема 29 – на Авдіївському, 14 – на Мар’їнському, 13 – на Куп’янському, 11 – на Бахмутському.

За даними Генштабу, минулої доби Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши чотири ударні БпЛА типу Shahed-136/131, які збили сили ППО.

«Зранку російські окупанти балістичною ракетою «Іскандер» завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області», – заявили в командуванні. У Повітряних силах ЗСУ додали, що, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 26 січня заявив, що російські війська збільшили кількість наступальних і штурмових дій. «В операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень і здійснив 624 артобстріли», – заявив він. Тарнавський додав, що українські військові тримають оборону і проводять «активні дії» на визначених напрямках.

Того ж дня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках.

Командувач Сухопутних військ додав, що через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках російські військові тимчасово перейшли до оборонних дій, водночас утримуючи штурмові групи «в готовності до ведення наступальних дій».

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».