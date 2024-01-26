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Зеленський скликав чергове засідання Ставки: говорили про снаряди і дрони

Президент України Володимир Зеленський 26 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський 26 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 26 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших», – розповів він у телеграмі за підсумками зустрічі.

За словами Зеленського, «ще один фокус уваги засідання Ставки був на снарядах».

«Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування», – заявив він.

Крім того, президент каже, що заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, «особливо від російського повітряного терору».

«Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних об’єктів з повітря», – додав він.

Попереднє засідання Ставки Зеленський проводив 9 січня, тоді йшлося про відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні.

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння. Пізніше після оборонної конференції у США Київ повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

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