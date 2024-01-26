Зеленський скликав чергове засідання Ставки: говорили про снаряди і дрони

Президент України Володимир Зеленський 26 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших», – розповів він у телеграмі за підсумками зустрічі.

За словами Зеленського, «ще один фокус уваги засідання Ставки був на снарядах».

«Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування», – заявив він.

Крім того, президент каже, що заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, «особливо від російського повітряного терору».

«Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних об’єктів з повітря», – додав він.

Попереднє засідання Ставки Зеленський проводив 9 січня, тоді йшлося про відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні.

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння. Пізніше після оборонної конференції у США Київ повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».