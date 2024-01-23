Урядовці і бізнесмени домовилися про Раду з підтримки підприємництва – Зеленський

Рада національної безпеки і оборони 23 січня обговорила питання економічної безпеки та економічної стабільності в час воєнного стану, повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в рішенні РНБО «чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями».

«Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства», – сказав глава держави.

Зеленський також пообіцяв «абсолютну чіткість щодо правоохоронних органів».

«Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес. Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними», – відзначив президент, запевнивши, що «держава свою частину морального договору з бізнесом виконає».

У своєму попередньому відеозверненні 22 січня Володимир Зеленський побажав, щоб суперечливі питання у відносинах влади і українського бізнесу були розвʼязані.

Звернення глави держави щодо бізнесу оприлюднені на тлі затримання 18 січня директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Увечері 23 січня бізнесмен вийшов під заставу – після рішення Апеляційного суду про зменшення розміру застави з понад 349 мільйонів гривень до 21 мільйона гривень.