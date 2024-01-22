Зеленський прагне, щоб «складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті» – звернення

Президент України Володимир Зеленський прагне, щоб суперечливі питання у відносинах влади і українського бізнесу були розвʼязані. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 22 січня.

«Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є справді складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО», – розповів Зеленський.

Державне бюро розслідувань заявило про затримання директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Підприємець заперечує свою провину.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.