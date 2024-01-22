Адвокати Ігоря Мазепи оскаржили його запобіжний захід

Адвокати компанії EQUITY оскаржили запобіжний захід в інтересах свого клієнта, директора інвестиційної компанії Concorde Capital – про це вони та пресслужба компанія заявили 22 січня.

«Адвокати EQUITY Law Firm подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах клієнта компанії – Ігоря Мазепи», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що апеляційна скарга буде доповнена, коли захист отримає повний текст ухвали суду першої інстанції.

«Робота над справою продовжується. Деталі згодом», – заявляють адвокати.

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Адвокати Ігоря Мазепи 19 січня розкритикували суд після обрання йому запобіжного заходу, вказавши на, за їхніми словами, порушення під час судового засідання. Вони також анонсували, що будуть оскаржувати запобіжний захід – тримання під вартою із заставою в 349 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань заявило про затримання Ігоря Мазепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Підприємець заперечує свою провину.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.