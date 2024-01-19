ДБР заявило про затримання бізнесмена – організатора відчуження земель Київської ГЕС

Державне бюро розслідувань заявило про затримання бізнесмена, якого у бюро назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба бюро, його затримали 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У ДБР прізвища затриманого не називають, але з контексту зрозуміло, що йдеться про Ігоря Мазепу – напередодні

інвестиційна компанія Concorde Capital повідомила про затримання свого директора на пункті перетину кордону в Шегинях.



У ДБР додають, що затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України, також в різних регіонах України затримані ще три учасники організації, у тому числі брат організатора.



Наприкінці листопада правоохоронці заявили про викриття та затримання учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними ДБР, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.



У ДБР кажуть, що вони діяли в інтересах декількох забудовників – використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.



За даними слідства, інші учасники підшукували через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність – більшість з них були студентами, які були введені в оману. Надалі виконавці від імені «підставних осіб» підписували низку документів для оформлення права власності, а потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості.



Дії учасників злочинної організації та інших осіб правоохоронці кваліфікували за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.

18 січня агентство «Інтерфакс-Україна» заявило з посиланням на свої джерела, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в компанії Concorde Capital у справі про будівництво котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park біля Київського моря та обвідного каналу під Києвом у Вишгородському районі. Згодом у компанії підтвердили обшуки і затримання директора.