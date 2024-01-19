«Повертається практика 2013 року» – бізнес-омбудсмен про обшуки у Concorde Capital

Український бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає, що обшуки у фірмі Concorde Capital відбулися всупереч законним процедурам і нагадують практики подібних обшуків 2013 року. Про це Ващук сказав 19 січня в етері Радіо Свобода (програма Свобода Live).

«Той обшук, який відбувся у фірмі, не підпадає під алгоритми, які ми вже пропагуємо роками… У порівнянні з тим, що було рекомендовано нами і зрештою ухвалене в цих законах про «маски-шоу» (несподівані обшуки, які проводять силовики – прим. ред.), вчорашні, нинішні події є майже прикладом того, як не робити в таких ситуаціях… Занепокоює те, що тут практика повертається не те, що до 2016-го, а десь до 2013 року», – сказав Ващук.

Він зазначив, що подібні дії щодо «провідних членів бізнес-спільноти очевидно впливають на бізнес-клімат… як в Україні, так і за кордоном». Роман Ващук також додав, що офіційно фірма Concorde Capital поки що не подавала скаргу до бізнес-омбудсмена України.

Про затримання директора компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи стало відомо 18 січня.

Державне бюро розслідувань наступного дня заявило про затримання бізнесмена, якого в бюро назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

У ДБР заявили, що наприкінці листопада 2023 року правоохоронці «викрили і затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад сімома гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС». За даними слідства, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники державних органів.

Дії фігурантів справи правоохоронці кваліфікували за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У листопаді 2023 року було повідомлено вісім підозр за цими статтями.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.