Бізнесменові Мазепі та іншим затриманим сьогодні обиратимуть запобіжний захід – ДБР

Сьогодні, 19 січня, обиратимуть запобіжний захід затриманому напередодні бізнесменові Ігорю Мазепі та іншим фігурантам у справі, котру розслідує Державне бюро розслідувань щодо незаконного відчуження земель критичної інфраструктури. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») повідомила Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.

За її словами, фігурантові справи оголошено підозри за трьома різними статтями Кримінального кодексу України, тому напередодні відбулося затримання.

«Сьогодні (19 січня – ред.) для затриманих буде обиратися запобіжний захід. І хотіла б наголосити, що уже є оголошені підозри, і за 255-ою статтею – це керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, за 233 – незаконна приватизація комунального майна, і 209 – це легалізація та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Тобто, уже є підозри, і будуть обрання запобіжних заходів. Тому зараз і відбулося це затримання», – заявила Сапьян.

Радниця з комунікацій ДБР відреагувала також і на заяви деяких представників бізнесу та журналістів щодо тиску на підприємців, чим на їхню думку є затримання Мазепи. Так редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко припустив, що «затримали Мазепу через подію 11-річної давнини, що, мовляв, свідчить про переслідування».

Сапьян не змогла деталізувати, про події якої давнини йдеться у підозрах Мазепі та іншим фігурантам, але сказала, що «ДБР виступає за змагальність у судовому процесі і саме суд буде визначати винуватість чи невинуватість у злочинах».

«Будь-яке кримінальне провадження, яке пов’язане з, наприклад, землями критичної інфраструктури Київської ГЕС: з одного боку ми розуміємо, що виникає запитання «Як сталося так, що цими землями незаконно заволоділи?», тим паче коли це стосується гідроелектростанції. А з іншого боку, будь-яка сторона, яка є підозрюваним, має право на захист. І взагалі за змагальність сторін. Тобто, якщо є докази протилежного – невинуватості – то сторона обвинувачення надасть свої докази і факти. А сторона захисту буде захищатися і наводити свої аргументи. А суд остаточно вирішить, яким буде покарання і чи буде воно взагалі», – каже радниця.

Напередодні Державне бюро розслідувань заявило про затримання бізнесмена, якого у бюро назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Серед фігурантів – брат Ігоря Мазепи.

Наприкінці листопада правоохоронці заявили про викриття та затримання учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними ДБР, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.



У ДБР кажуть, що вони діяли в інтересах декількох забудовників – використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.



За даними слідства, інші учасники підшукували через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність – більшість з них були студентами, які були введені в оману. Надалі виконавці від імені «підставних осіб» підписували низку документів для оформлення права власності, а потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості.



Дії учасників злочинної організації та інших осіб правоохоронці кваліфікували за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.

18 січня агентство «Інтерфакс-Україна» заявило з посиланням на свої джерела, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в компанії Concorde Capital у справі про будівництво котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park біля Київського моря та обвідного каналу під Києвом у Вишгородському районі.

Згодом у компанії підтвердили обшуки і затримання директора. У компанії заявили, що правоохоронці увірвалися до її бізнес-центру, «вибивши двері», обшуки проводилися без ухвали суду і забиралися «всі документи, які не стосуються справи, а пов’язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи».