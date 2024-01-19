Суд обирає запобіжний захід для бізнесмена Мазепи

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Мазепи, який є підозрюваним у справі про відчуження земель Київської ГЕС.



Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, адвокати наразі подали клопотання про відвід прокурора.



«Розмір застави просять – 700 млн грн. Потенційні збитки, яких зазнала держава – 7 мільйонів…Цій справі 10 років, педалюють її, мені здається, останні півтора місяця», – сказав він в коментарі Радіо Свобода.



Він заявив, що винним себе не вважає.



Державне бюро розслідувань заявило про його затримання 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Ігоря Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Наприкінці листопада правоохоронці заявили про викриття і затримання учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

За даними слідства, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.



Дії учасників злочинної організації та інших осіб правоохоронці кваліфікували за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.

Натомість радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») відреагувала на заяви деяких представників бізнесу та журналістів щодо тиску на підприємців, чим на їхню думку є затримання Мазепи. Так редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко припустив, що «затримали Мазепу через подію 11-річної давнини, що, мовляв, свідчить про переслідування».

Сапьян не змогла деталізувати, про події якої давнини йдеться у підозрах Мазепі та іншим фігурантам, але сказала, що «ДБР виступає за змагальність у судовому процесі і саме суд буде визначати винуватість чи невинуватість у злочинах».