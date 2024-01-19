У Concorde Capital заявили, що затримання Мазепи пов’язане з його «позицією щодо посилення тиску правоохоронців»

Затримання засновника інвестиційної компанії в Україні Concorde Capital Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу», заявили у пресслужбі компанії.

«Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення в ході серії обшуків: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи і особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей. Питання щодо тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців», – заявили в Concorde Capital.

У компанії заявили про підготовку звернення до керівництва держави «щодо тиску та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні».

Concorde Capital зауважує, що у червні минуло року понад 40 підприємців опублікували маніфест на захист 42-ї статті Конституції, у якому серед іншого, йшлося про хвилю корупції та рейдерських атак. Підприємці, серед яких був Ігор Мазепа, закликали втрвтитись в цю ситуацію президента.

У компанії стверджують, що після цього публічного звернення «правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень».

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») відреагувала на заяви деяких представників бізнесу та журналістів щодо тиску на підприємців, чим на їхню думку є затримання Мазепи. Так редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко припустив, що «затримали Мазепу через подію 11-річної давнини, що, мовляв, свідчить про переслідування».

Сапьян не змогла деталізувати, про події якої давнини йдеться у підозрах Мазепі та іншим фігурантам, але сказала, що «ДБР виступає за змагальність у судовому процесі і саме суд буде визначати винуватість чи невинуватість у злочинах».

«Будь-яке кримінальне провадження, яке пов’язане з, наприклад, землями критичної інфраструктури Київської ГЕС: з одного боку ми розуміємо, що виникає запитання «Як сталося так, що цими землями незаконно заволоділи?», тим паче коли це стосується гідроелектростанції. А з іншого боку, будь-яка сторона, яка є підозрюваним, має право на захист. І взагалі за змагальність сторін. Тобто, якщо є докази протилежного – невинуватості – то сторона обвинувачення надасть свої докази і факти. А сторона захисту буде захищатися і наводити свої аргументи. А суд остаточно вирішить, яким буде покарання і чи буде воно взагалі», – каже радниця.

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Про затримання директора компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи стало відомо 18 січня.

Державне бюро розслідувань наступного дня заявило про затримання бізнесмена, якого у бюро назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

У ДБР нагадали, що наприкінці листопада правоохоронці викрили і затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

За даними слідства, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.



Дії учасників злочинної організації та інших осіб правоохоронці кваліфікували за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.