Суд взяв директора Concorde Capital під варту із заставою в 349 мільйонів гривень

Печерський районний суд обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, повідомила кореспондентка Радіо Свобода 19 січня.

Суд ухвалив взяти підприємця під варту до 27 лютого 2024 року.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка вимагала визначити для Мазепи заставу в 700 мільйонів гривень.

Раніше суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи. Як повідомила «Економічна правда», обсяги застави теж були менші, ніж просила прокуратура: 20 і 45 мільйонів гривень.

Обрання запобіжного заходу брату директора Concorde Юрію Мазепі триває.

Державне бюро розслідувань заявило про його затримання 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Ігоря Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Мазепа заперечує свою провину.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.

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Натомість радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») відреагувала на заяви деяких представників бізнесу та журналістів щодо тиску на підприємців, чим на їхню думку є затримання Мазепи. Так редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко припустив, що «затримали Мазепу через подію 11-річної давнини, що, мовляв, свідчить про переслідування».

Сапьян не змогла деталізувати, про події якої давнини йдеться у підозрах Мазепі та іншим фігурантам, але сказала, що «ДБР виступає за змагальність у судовому процесі і саме суд буде визначати винуватість чи невинуватість у злочинах».