«Експериментальний процес»: захист Мазепи планує оскаржувати запобіжний захід

Директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа планує оскаржувати запобіжний захід – про це він та його адвокат заявили журналістам після засідання суду 19 січня, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Будемо подавати апеляцію. Я вважаю, що й прокуратура, скоріш за все, буде подавати апеляцію», – сказав Мазепа. Він додав, що рішення щодо внесення застави буде ухвалювати з адвокатами.

Коментуючи справу, бізнесмен заявив, що прокуратура та Державне бюро розслідувань рухаються до «небезпечного прецеденту»: «коли чесного бізнесмена, який не боїться, не ховається, ставить своє ім'я за тими компаніями, які розвиває, не ховається за своїми секретарками й водіями, можна притягнути до відповідальності за підприємницьку роботу й ініціативу, яку він робить кожен день».

Мазепа заявив, що справа проти нього підриває довіру внутрішніх інвесторів до ситуації в країні.

Адвокат бізнесмена Тарас Пошиванюк заявив, що рішення «обурило» сторону захисту:

«Виходить, що сума застави в 50 разів більша за суму шкоди, прописану в підозрі. Звичайно, нами буде подаватися апеляційна скарга, оскільки, як і поведінка головуючого під час судового процесу, м’яко кажучи, здивувала. Близько 15 чи 20 осіб виявили бажання взяти пана Ігоря на поруки, здали відповідні заяви до канцелярії суду. Відповідно до внутрішнього розпорядку, ці заяви мали надійти судді й суд зобов'язаний розглянути будь-який документ, який заходить у рамках цього провадження. Натомість суд формально усунувся від розгляду цих клопотань», – заявив він.

При цьому, зазначив адвокат, захист не ініціював взяття на поруки, адже вважає, що підозра необґрунтована і будь-якого запобіжного заходу бути не повинно.

Пошиванюк також розкритикував те, що суд не досліджував документи у справі, перш ніж обрати запобіжний захід.

«Зазвичай у процесі, який відповідає нормам законодавства, суд має досліджувати кожен із документів і давати право кожній стороні висловити свою думку. Цього тут не було. Так само незрозуміло, чому було упущено стадію дебатів, це чітко передбачено Кримінальним процесуальним кодексом. Тобто в нас вийшов такий експериментальний процес», – сказав він.

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Адвокат уточнив, що апеляцію захист подаватиме в найближчий робочий день, тобто в понеділок.

Представник обвинувачення прокурор Євген Сльота натомість висловив думку, що рішення суду свідчить про визнання ним обґрунтованості підозри й наведених ризиків. На питання про те, чи буде прокуратура оскаржувати рішення, адже розмір застави менший за той, про який вона клопотала, він відповів, що рішення буде ухвалене протягом терміну апеляційного оскарження.

«Розмір застави, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, не має бути співмірним розміру встановлених збитків у кримінальному провадженні. Визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного. За цих обставин, на думку сторони обвинувачення, саме такий розмір застави міг би забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, у зв’язку з чим було заявлене таке клопотання», – пояснив Сльота.

Печерський районний суд 19 січня обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, взявши його під варту до 27 лютого 2024 року. Підприємець може вийти під заставу в 349 мільйонів гривень.

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Раніше суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи із заставами в 20 і 45 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань заявило про затримання Ігоря Мазепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Підприємець заперечує свою провину.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.

Натомість радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») відреагувала на заяви деяких представників бізнесу та журналістів щодо тиску на підприємців, чим на їхню думку є затримання Мазепи. Так редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко припустив, що «затримали Мазепу через подію 11-річної давнини, що, мовляв, свідчить про переслідування».

Сапьян не змогла деталізувати, про події якої давнини йдеться у підозрах Мазепі та іншим фігурантам, але сказала, що «ДБР виступає за змагальність у судовому процесі і саме суд буде визначати винуватість чи невинуватість у злочинах».