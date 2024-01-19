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Політика

ДБР проти Мазепи: боротьба зі зловживаннями чи помста та відлякування інвесторів

Ігоря Мезепу затримали 18 січня під час спроби виїзду за кордон. ДБР звинувачує бізнесмена в незаконних оборудках.
Ігоря Мезепу затримали 18 січня під час спроби виїзду за кордон. ДБР звинувачує бізнесмена в незаконних оборудках.

Кейс Мазепи і його вплив на інвесторів

  • Засновнику і директору Concorde Capital Ігорю Мазепі у Печерськом столичному суді 19 січня не змогли обрали запобіжний захід через відвід судді. Захист бізнесмена заявив про заангажованість судді. У ході засідання адвокати Мазепи озвучили три клопотання до суду, зокрема про проведення трансляції із зали суду, відвід прокурора через упереджене ставлення та порушення презумпції невинуватості та надання більше часу для ознайомлення зі справою.
  • Державне бюро розслідувань заявило про затримання Ігоря Мезепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. Відомство звинуватило бізнесмена в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.
  • За даними ДБР, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких, зокрема, і брат Ігоря Мазепи. ДБР стверджує, що Мазепа планував втекти з країни після того, як отримав інформацію про вручення йому підозри.
  • Інвестиційна компанія Concorde Capital і сам Ігор Мазепа відкидають усі звинувачення. За повідомленнями компанії, правоохоронці увірвалися до її бізнес-центру, «вибивши двері» і провели обшуки «без ухвали суду». А затримання їхнього директора Ігоря Мазепи компанія пов'язує з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу».
  • У червні минуло року понад 40 підприємців опублікували маніфест, у якому серед іншого, закликали президента захистити бізнес від чиновників-корупціонерів та рейдерських атак.

Як затримання Мазепи вплине на інвестиційний клімат України?

Про це, а також про протести у російському Башкортостані дивіться у програмі Свобода Live:

«Гуляння і пісні» протест у Башкортостані

У столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – кілька сотень людей зібралися, щоб підтримати активіста Фаїля Алсинова, колишнього лідера забороненого руху «Башкорт», засудженого до чотирьох років ув’язнення.

Алсинов був засуджений 17 січня – тоді тисячі людей вийшли на демонстрацію на його підтримку біля будівлі суду в місті Баймак, тоді сталися зіткнення з силовиками. У результаті, вісім людей були засуджені до 14 діб ув’язнення за участь у протестах у Баймаку.

Люди, які 19 січня зібралися в Уфі, гуляють на площі, співають башкирських пісень. Правоохоронцям вони кажуть, що просто гуляють.

Чи можуть протести і Башкортостані перерости у всеросійські чи хоча б перекинутися на сусідні регіони?

У Росії заборонили гасло «Слава Україні!»: чому зараз?

Російське Міністерство юстиції заборонило публічну демонстрацію символіки Організації українських націоналістів та гасло «Слава Україні!». У Мінюсті Росії кажуть, що заборонили також емблему ОУН «у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча».

Що означає ця заборона і чому в Росії ухвалили таке рішення на другому році повномасштабної війни проти України?

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