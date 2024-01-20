Справа Мазепи: в Офісі генпрокурора пояснили розмір застави та давність провадження

В Офісі генерального прокурора пояснили, чим обґрунтована застава у розмірі 700 мільйонів гривень, яку сторона обвинувачення просила для засновника та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Як заявив прокурор, процесуальний керівник у провадженні щодо розкрадання земель Київської ГЕС Євген Сльота, розмір застави не повинен дублювати розмір збитків, а запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства.



«Зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Представник Офісу генпрокурора зазначив, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 року. За його словами, це розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС – об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, яке було розпочате раніше.



В ОГП заявили, що у провадженні щодо розкрадання земель Київської ГЕС повідомили про підозру 12 особам. Серед підозрюваних – колишній керівник головного управління Держгеокадастру в Київській області, він перебуває під вартою. Перевіряється причетність інших посадовців.



В Офісі генпрокурора наголошують, що жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає.

Раніше Ігор Мазепа повідомив, що обвинувачення просить для нього заставу в розмірі 700 млн грн, ще 500 млн грн за його брата(який також є підозрюваним у цій справі). Він звертав увагу на те, що натомість потенційні збитки у справі становлять 7 мільйонів. Крім того, захист заявляв, що справа пов’язана із будівництвом котеджних містечок вздовж Дніпра ще у 2013 році.

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Державне бюро розслідувань заявило про затримання Ігоря Мазепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Підприємець заперечує свою провину.

Наприкінці листопада правоохоронці заявили про викриття і затримання учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними слідства, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Суд 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі, взявши його під варту з можливістю внести заставу в 349 мільйонів гривень. Захист планує оскаржувати це рішення.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.