Бізнесмен Мазепа вийшов із СІЗО під заставу – Forbes

Директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу, повідомило увечері 23 січня видання Forbes із посиланням на пресслужбу компанії Concorde Capital. Сайт самої компанії наразі не повідомляє про оновлення ситуації навколо арешту Ігоря Мазепи.

Раніше 23 січня апеляційний суд зменшив розмір застави з понад 349 млн гривень до 21 млн.

22 січня адвокати компанії EQUITY оскаржили запобіжний захід в інтересах свого клієнта, директора інвестиційної компанії Concorde Capital.

Адвокати Ігоря Мазепи 19 січня розкритикували суд після обрання йому запобіжного заходу, вказавши на, за їхніми словами, порушення під час судового засідання. Вони також анонсували, що будуть оскаржувати запобіжний захід – тримання під вартою із заставою в 349 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань заявило про затримання Ігоря Мазепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Підприємець заперечує свою провину.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.