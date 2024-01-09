Відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні обговорили на Ставці – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорювали відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні.

«Розподіл між бригадами та підрозділами. Щоденні потреби. Фактичні витрати. Головне – уся логістика має стати швидшою. Обговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні – на наших підприємствах та разом із партнерами», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, на засіданні також розглянули постачання, якого очікують цьогоріч.

«Попри всю наявну проблематику у світі наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити Сили оборони всім необхідним. Ми бачимо, як реалізувати українські пріоритети цього року: що для цього потрібно, хто для цього потрібен та які сигнали можуть спрацювати», – додав Зеленський.

Крім того, на засіданні Ставки проаналізували останні російські удари та узгодили наступні кроки для посилення протиповітряної оборони.

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння. Пізніше після оборонної конференції у США Київ повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».