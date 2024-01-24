Шольц каже, що Україна і Німеччина близькі до узгодження «гарантій безпеки»

Берлін і Київ невдовзі можуть узгодити угоду про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», яку ухвалили на саміті НАТО в липні 2023 року, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції 24 січня зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Німецький канцлер розповів, що наразі «активно спілкується» з президентом України Володимиром Зеленським, нагадавши про телефонну розмову 24 січня, в якій «велику роль» відігравало питання «безпекового партнерства».

«Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо... У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів», – сказав Шольц.

Він пообіцяв розповісти подробиці угоди, коли її текст буде готовий.

Раніше, в кінці грудня 2023 року, стало відомо про останній раунд консультацій щодо «гарантій безпеки» між Україною та Німеччиною.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.