Зеленський поспілкувався з Шольцем: йшлося про посилення систем ППО, артилерію і бронетехніку

Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 січня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони говорили про оборонну співпрацю та посилення військової підтримки.

Зеленський у телеграмі розповів, що під час бесіди висловив вдячність «за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН», збільшенні оборонної допомоги Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро, а також нещодавнє рішення про передачу Силам оборони шести гелікоптерів Sea King Mk41.

Також зазначається, що «сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки».

«Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України», – зазначив Зеленський.

Крім того, під час перемовин сторони згадали про питання необхідності забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського союзу.

«Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі», – йдеться в повідомленні.

Раніше, 23 січня, німецький міністр оборони Борис Пісторіус за підсумками 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» заявив, що Німеччина надасть Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King.