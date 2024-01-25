Віцепрем’єрка: Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

Зустріч в Ужгороді глави Офісу українського президента Андрія Єрмака, та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його угорського колеги Петера Сійярто буде «пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну». Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про їхні переговори, заплановані на 29 січня, заявила в Брюсселі Ольга Стефанішина, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Прем’єр-міністр (Угорщини – ред.) востаннє був в Україні в 2010-му – в тій країні, яку ми вже мало пам’ятаємо. Для нас важливо, що він приїхав. Тому насамперед концентрація – на двосторонньому порядку денному», – зазначила віцепрем’єрка з євроінтеграції.

Топ-посадовиця також наголосила, що українська сторона «вже багато зробила» для цього.

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«Ми ухвалили законодавство, яке визнала ефективним і якісним угорська сторона. Ми маємо команди на рівні першого заступника міністра освіти, колеги з угорської сторони від МЗС, які щотижня координуються по імплементації законодавства, по моніторингу впровадження в кожній школі. Так само ми і обговорюємо стратегічні питання, пов’язані з майбутнім угорським головуванням (у Раді ЄС із 1 липня 2024 року – ред.)», – наголосила Стефанішина

Вона додала, що ці питання також підніматимуть в Ужгороді. Крім того, сама віцепрем’єрка матиме двосторонні контакти зі своїм колегою в угорському уряді.

«Україна робить дуже багато через свою відкритість, відкритість до діалогу навіть з найважчими партнерами. Але і кроки, які від нас залежить, ми виконуємо», – зауважила урядовця.

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Стефанішина не відповіла Радіо Свобода на прохання уточнити, чи саме Віктор Орбан має приїхати до Києва, чи Володимир Зеленський до Будапешта. Вона послалася на те, що очільник МЗС має бути краще поінформованим щодо цього нюансу, втім, зазначила, що бачить сенс у приїзді угорського прем’єра:

«Для мене принципово побачити прем’єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якої бачать українці».

На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.