Угорщина «не відчуває нагальності» щодо вступу Швеції до НАТО – спікер парламенту

Опозиція Угорщини, ймовірно, вимагатиме скликання позачергової сесії парламенту для ратифікації вступу Швеції до НАТО, але їхні зусилля, швидше за все, будуть марними, заявив 25 січня спікер парламенту Ласло Ковер в інтерв’ю сайту index.hu.



За його словами, він «не відчуває особливої терміновості, немає ніякої надзвичайної ситуації» щодо заявки Швеції на вступ до НАТО, пише Reuters.

Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбан 24 січня запевнив генсека НАТО Єнса Столтенберґа, що угорський парламент підтримає членство Швеції в НАТО.

Перед цим парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО після відмов зробити це протягом півтора роки. Як очікують, найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

Після схвалення останньою перешкодою для Швеції стане ще одна країна НАТО, Угорщина. Нових членів альянсу приймають одностайним рішенням.

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Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Восени 2023 року, виступаючи під час сесії парламенту Угорщини, угорський прем’єр Віктор Орбан сказав законодавцям, що «безпеці Швеції нічого не загрожує», і тому Угорщина «не поспішає» ратифікувати її вступ до НАТО.