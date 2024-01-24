Орбан запевнив Столтенберґа, що Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном – про це обидва політики заявили 24 січня.

«Я запевнив (Столтенберґа – ред.), що угорський парламент підтримає членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої ж можливості», – заявив Орбан.

Очільник НАТО назвав розмову з Орбаном «хорошою» і привітав підтримку вступу скандинавської країни до Альянсу.

«Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію, щойно парламент збереться», – заявив Столтенберґ.

Парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО після відмов зробити це протягом півтора роки. Як очікують, найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

Після схвалення останньою перешкодою для Швеції стане ще одна країна НАТО, Угорщина. Нових членів альянсу приймають одностайним рішенням.

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Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Восени 2023 року, виступаючи під час сесії парламенту Угорщини, Віктор Орбан сказав законодавцям, що «безпеці Швеції нічого не загрожує», і тому Угорщина «не поспішає» ратифікувати її вступ до НАТО.