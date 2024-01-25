Україна домовилася з ЄС про наступні кроки в межах переговорів про її вступ – Стефанішина

Український уряд домовився з представниками Європейської комісії про початок скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС та визначили графік подальших зустрічей. Про це журналістам у Брюсселі розповіла віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з єврокомісаром з розширення Олівером Варгеї, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми сформували графік всіх подальших зустрічей в рамках початку переговорного процесу, започаткували процес скринінгу і затвердили відповідні секторальні зустрічі, які будуть відбуватися в рамках скринінгу. Так само, за результатами сьогоднішніх переговорів ми починаємо роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права та реформи державного управління, які будуть основою самого переговорного процесу», – заявила Стефанішина.

Скринінг – тривалий процес, що передбачає секторальні зустрічі за всіма напрямками, зазначила урядовиця. Почнуть із сектору фундаментальних прав та реформ.

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Імпульс подальшому переговорному процесу між Україною та ЄС стосовно її приєднання до блоку має надати рішення Європейської Ради, на яке Київ розраховує у березні. Лідери мають схвалити власне старт переговорів, для цього потрібна одностайна згода всіх.

«Сподіватимемося, що виконання Україною чотирьох рекомендацій прискорить і ухвалення переговорної рамки, і відкриття першого раунду переговорів», – зазначила віцепрем’єрка.

Наступну оцінку виконання Україною критеріїв, що супроводжували надання їй статусу кандидата, Єврокомісія, як очікується, оприлюднить наприкінці лютого.

Стефанішина, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, як просувається ця робота, відзначила «хорошу динаміку» і наголосила, що «до березня немає жодних обмежень щодо виконання Україною рекомендацій».

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«Вже є можливість підготувати до другого читання, зокрема, закон про лобізм, який іде останнім в «антиолігархічному пакеті»... Так само ми проводимо щотижневий моніторинг ефективності діяльності антикорупційних судових органів. Це новий елемент, це вже моніторинг ефективності. Думаю, додадуться і додаткові правоохоронні органи з урахуванням останніх подій в Україні. І, безумовно, працюємо над імплементацією законодавства про національні меншини», – роз’яснила посадовиця.

Україна, наголосила Стефанішина, лишається на зв’язку з сусідніми країнами з цього приводу, зокрема Угорщиною та Румунією, сказала, «щотижня обговорюємо наші кроки».

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».