Голова дипломатії ЄС приїде до України в лютому

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у лютому відвідає Україну. Він оголосив про це 22 січня в Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

«Я поїду в Україну в у перший чи другий тиждень лютого», – сказав Боррель, не назвавши точної дати.

Він також не повідомив, із ким планує зустрітися під час візиту.

«Міністри погодилися, що зараз не час зменшувати нашу допомогу Україні, навпаки – треба зробити більше і швидше… щодо фінансових ресурсів, військового обладнання, тренування військових і всіх українських потреб для захисту. Ми продовжуватимемо працювати над прогнозованою допомогою», – сказав голова дипломатії ЄС.

Раніше сьогодні Боррель заявив, що ЄС не припинить підтримку України через ситуацію на Близькому Сході.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, виступаючи на зустрічі Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, заявив, що Україна розраховує на швидкі кроки вже в першій половині 2024 року щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС, а також закликав блок збільшити постачання зброї й затвердити довгострокову програму підтримки Києва.

Офіс Жозепа Борреля висунув пропозицію реформувати Європейський фонд миру, з якого країнам-членам ЄС відшкодовували вартість переданої Україні зброї, і створити на його базі спеціальний військовий фонд для України. Він поглине нинішні активи Європейського фонду миру (близько 6,5 мільярдів євро), й, окрім цього, щороку впродовж наступних чотирьох років поповнюватиметься на 5 мільярдів євро.

Неофіційний документ зовнішньополітичної служби ЄС, котрий, як у ньому йдеться, «базується на широкому обміні інформацією з державами-членами ЄС», з’явився у розпорядженні Радіо Свобода. Кошти, як передбачає ідея, підуть на спільні закупівлі зброї для України і навчання її військових, і зроблять військову допомогу більш структурованою й передбачуваною.

Лідери ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб спробувати подолати блокування Угорщиною надання 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні протягом наступних чотирьох років.

У грудні минулого року лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро, проте Будапешт заблокував цей пакет допомоги.