ЄС навряд схвалить конфіскацію активів Банку Росії – Reuters

Європейський союз навряд схвалить конфіскацію заморожених активів російського Центрального банку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовців ЄС. Законність такого кроку обговорюватиметься на лютневому саміті Євросоюзу.



«Конфіскації російських активів не відбудеться. Між країнами-членами ЄС немає згоди з цього питання», – сказав агентству високопосадовець, знайомий із перебігом переговорів. У Євросоюзі викликають сумніви юридичні аспекти подібної конфіскації, а також можливі наслідки для євро.



У цьому питанні потрібно бути дуже обережними, вважає міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель.

«Якщо ми політично вирішимо дати мільярди Україні. А за шість місяців отримаємо судове рішення, в якому буде сказано, що ми не маємо права віддавати їх. Хто тоді платитиме?», – сказав він в інтерв’ю Reuters.

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У ЄС також стурбовані потенційними наслідками конфіскації заморожених російських активів для європейської валюти: інвестори можуть вийти з активів у євро через побоювання, що їхні гроші також можуть бути конфісковані.



Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії до України. Близько 200 мільярдів із них зберігаються у Європі, переважно у бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.



Раніше британська газета Financial Times писала, що західні країни активно вивчають способи конфіскації заморожених російських активів на користь України. Стверджується, що США займають наполегливішу позицію з цього питання. На початку січня адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить конфіскувати частину заморожених російських активів на користь України. Вашингтон має намір узгодити цей крок із союзниками щодо «Групи семи».



Паралельно в ЄС продовжується обговорення питання щодо використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України, пише Bloomberg. А саме коштів, отриманих як прибуток від цих активів після їх заморожування (відсотків за вкладами). За оцінками, зараз йдеться про приблизно 15 мільярдів євро. Єврокомісія пропонувала спрямовувати ці кошти на спеціальний рахунок, а з нього – на підтримку України. Для ухвалення цього рішення потрібна згода Європарламенту та всіх 27 країн ЄС.

Активізація переговорів викликана неясністю з долею двох пакетів фінансової допомоги для України на суму понад 100 мільярдів доларів: Конгрес США, як і раніше, не ухвалив рішення про фінансування Києва на 2024 рік, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу заблокував виділення ЄС економічної допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.



У Москві, тим часом, пригрозили заходами у відповідь у разі конфіскації заморожених російських активів. За деякими даними, західні активи у Росії становлять 288 мільярдів доларів, зазначає Reuters.