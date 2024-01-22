«Я майже впевнений, що незабаром це буде зроблено» – Боррель про використання заморожених активів РФ

Верховний представник ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Жозеп Боррель повідомив про політичну домовленість серед країн-членів про використання заморожених активів Росії на користь України, передає кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

«У нас є політична домовленість щодо завершення роботи на основі пропозиції, яку ми внесли в грудні, зосереджуючись на доходах, а наразі йдеться про надприбутки», – сказав Жозеп Боррель після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

За його словами, обговорювати можливість використовувати доходи від надприбутків від заморожених активів російського центробанку продовжать посли країн-членів і, швидше за все, остаточне рішення буде ухвалене протягом місяця. «Я бачу, що досягається угода, і докладаються зусилля, щоб це рішення було ухвалене до наступної Ради міністрів закордонних справ», – повідомив Жозеп Боррель.

Левова частка заморожених активів центробанку Росії перебуває в Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. У зв’язку зі зростанням інфляції і кредитних ставок у ЄС ці кошти почали генерувати значно більші прибутки, ніж раніше. Так, за даними Euroclear, лише за дев’ять місяців 2023 року заморожені російські активи дали 3 мільярди євро прибутків.

Бельгійська влада погодилася віддати на користь відбудови України податки від згенерованих надприбутків, але не готова самостійно конфіскувати надприбутки і чекає на спільне рішення для усього ЄС і країн «Групи семи». Одноосібний крок може дестабілізувати фінансові ринки, побоюються в Брюсселі.

Бельгія створила спеціальний фонд для України, який наповнюють за допомогою податків на надприбутки від заморожених активів Росії. Таким чином вдалося зібрати уже 1,7 млрд євро.

Сполучені Штати Америки мають законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь України, і адміністрація президента Джо Байдена його підтримує.