Єрмак поспілкувався з головою МЗС Угорщини: йшлося про деталі зустрічі в Ужгороді

Голова Офісу президента провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

«Співрозмовники обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. З українського боку в заході планують взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу глави держави», – пише пресслужба Офісу президента.

Як відзначив Єрмак, українська сторона «налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами».

Крім того, Єрмак привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації формули миру, яка відбулася в Давосі.

На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.