Прем’єр Швеції прагне зустрітися з Орбаном у Брюсселі для переговорів щодо НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон запропонував своєму угорському колезі Віктору Орбану зустрітися наступного тижня в Брюсселі, щоб обговорити заявку Швеції на вступ до НАТО та інші двосторонні питання, повідомив уряд 25 січня.



У листі до Орбана Крістерссон заявив, що він також прийме запрошення, отримане на початку цього тижня, зустрітися в Будапешті «у зручний для обох час».



23 січня Віктор Орбан запросив Крістерссона до Будапешта для переговорів про вступ його країни до блоку.

Прем’єр-міністром Угорщини Віктор Орбан 24 січня запевнив генсека НАТО Єнса Столтенберґа, що угорський парламент підтримає членство Швеції в НАТО. Водночас спікер парламенту Угорщини 25 січня заявив, що немає ніякої терміновості у схваленні заявки Швеції на членство в НАТО.

Парламент Туреччини 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО після відмов зробити це протягом півтора роки. Як очікують, найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

Після схвалення останньою перешкодою для Швеції стане ще одна країна НАТО, Угорщина. Нових членів альянсу приймають одностайним рішенням.

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Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Восени 2023 року, виступаючи під час сесії парламенту Угорщини, угорський прем’єр Віктор Орбан сказав законодавцям, що «безпеці Швеції нічого не загрожує», і тому Угорщина «не поспішає» ратифікувати її вступ до НАТО.