«По 50 бойових зіткнень щоденно» – Тарнавський заявив про значне збільшення числа штурмів РФ

Російські війська «значно збільшили» кількість наступальних і штурмових дій у зоні діяльності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», заявив командувач цього угруповання Олександр Тарнавський 27 січня.

«Другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно. У полон за тиждень здалися півтора десятки окупантів. Також ворог протягом семи діб завдав в операційній зоні ОСУВ «Таврія» 100 авіаударів. В основному – це КАБи, і більшість із них скинуто загарбниками на Донеччину», – написав Тарнавський у телеграмі.

Він додав, що напередодні загарбники завдали два ракетних удари із С-300, по Мирнограду і Новогродівці, і загалом здійснили 714 артобстрілів.

За словами Тарнавського, за минулу добу в зоні діяльності ОСУВ «Таврія» «нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів».

Про посилення наступальних і штурмових дій РФ командувач повідомляв і напередодні.

У ранковому зведенні 27 січня Генштаб ЗСУ заявив, що протягом доби на фронті загалом було 98 бойових зіткнень.

Розвідка Великої Британії 21 січня заявила, що російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат».