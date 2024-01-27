США готують стратегію підтримки України, вона не передбачає повернення території в 2024 році – WP

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє план довгострокової підтримки України у війні проти Росії, проте цей план не передбачає ніяких суттєвих змін лінії фронту на користь України у 2024 році, пише газета The Washington Post із посиланням на анонімні джерела в американській адміністрації.

Повернення всіх територій у міжнародно визнаних кордонах України залишається однією з офіційно заявлених цілей війни для Києва. Проте, як повідомляє The Washington Post, проєкт нової стратегії підтримки України не наголошує на звільненні територій. Він зосереджений на обороні й зміцненні економіки України.

Видання цитує високопосадовця адміністрації США, який стверджує, що для України цього року буде важко повторити спробу наступу, подібну до тієї, яка була зроблена влітку минулого року. Вона привела лише до обмежених успіхів, стратегічної мети – перерізати так званий сухопутний коридор до окупованого Криму – не було досягнуто.

Тепер адміністрація США сподівається, що нинішній рік, проведений в обороні, дозволить Україні суттєво зміцнити свій потенціал, зокрема у сфері військової промисловості.

При цьому наголошується, що можливість реалізації американського плану підтримки залежить від того, чи Конгрес США виділить кошти на допомогу Україні.

Через розбіжності між демократами і республіканцями, головним чином щодо міграції й ситуації на південному кордоні США, Конгрес поки так і не схвалив пропозицію адміністрації Джо Байдена виділити на потреби, пов’язані з Україною, близько 60 мільярдів доларів.

Деякі американські ЗМІ раніше вже писали про те, що адміністрація Байдена найближчим часом радить Україні залишатися в обороні, щоб не допустити подальшої втрати територій. При цьому йшлося про можливу комбіновану стратегію, за якої «активна оборона» поєднувалася б з ударами по тилових об’єктах російської армії. The Washington Post також пише, що країни Заходу хочуть, щоб Київ зосередився на далекобійних ударах, зокрема щодо об’єктів Чорноморського флоту і російської армії в окупованому Криму.

Співрозмовники видання при цьому визнають, що нова стратегія може нести політичні ризики, оскільки суспільство і в Україні, і на Заході може почати виявляти втому від бойових дій, які не дають відчутного результату у вигляді відвойованих територій.

Офіційно українські представники висловлювали незгоду з переходом до стратегічної оборони, наголошуючи, що це може бути кроком до вигідного для Росії замороження конфлікту.

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