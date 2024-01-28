Війська РФ не мають стратегічних успіхів на сході України, але активно намагаються наступати – Фітьо

Російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України, але активно намагаються наступати, заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо.



За його словами, велика кількість артилерійських обстрілів та знищеної російської техніки свідчить про те, що противник активно намагається наступати, шукати слабкі місця в обороні.



«43 дрони-камікадзе противник застосував під час вчорашніх атак. 657 обстрілів з артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях... Напрямок Куп’янська для нього залишається пріоритетним. Намагається неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати свої наступальні дії. Велика втрата в техніці свідчить, що активно здійснюється наступ саме завдяки підтримки техніки ворожої. Наразі українські військові перебувають в активній обороні і за можливості переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Фітьо каже, що активність військ РФ на Бахмутському напрямку зараз дещо менша, ніж на Лимано-Куп’янському.



«Противник не так ризикує на цьому напрямку. Ми спостерігаємо, бачимо, що акценти зміщуються. Сьогодні це може бути Куп’янський напрямок, завтра – Лиманський, а післязавтра може зміститися акцент атакувальних дій саме на Бахмутський напрямок. Ситуацію контролюємо, наші захисники відбивають атаки ворога. Якихось стратегічних успіхів зараз у російських окупантів немає», – наголосив речник.

Генеральний штаб ЗСУ вранці 28 січня повідомляв, що протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень, українські військові відбили російські атаки на семи напрямках.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 26 січня заявив, що російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, російські війська збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Сьогодні, 28 січня, він повідомив, що війська РФ продовжують активні наступальні та штурмові дії – вже третю добу поспіль кількість бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ «Таврія» близько 50.