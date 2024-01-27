Під Куп’янськом сили РФ поновили інтенсивність наступальних дій – Синєгубов

На Куп’янському напрямку російські військові поновили інтенсивність наступальних дій. У районі населених пунктів Синьківка та Табаївка точаться «важкі бої», зазначив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

«Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами», – заявив він.

Голова ОВА не виключає, що «сили РФ можуть відновити ширший наступ на Харківську область». Він зазначає, що місцева влада та військові «мають бути готові до будь-яких сценаріїв».

За словами Синєгубова, внаслідок російських обстрілів у січні загинув 21 житель Харківської області, у тому числі й дитина. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждали 20 дітей, каже голова ОВА.

За даними ОВА, «за січень через дії загарбників пошкоджено щонайменше 200 будинків у Харківській області».

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.