Армія РФ скинула з дрона вибухівку на Берислав: одна людина загинула – ОВА

Російські війська зранку 27 січня скинули з безпілотників вибухівку на Берислав на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина госпіталізована, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Медики продовжують обстежувати постраждалого, додав він. Інших подробиць наразі немає.

Раніше Прокудін повідомив, що за минулу добу російські війська здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і безпілотників. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні, додав голова ОВА. За його даними, минулої доби в регіоні через російську агресію була поранена одна людина.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.