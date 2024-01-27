Російська ДРГ розстріляла двох людей на Сумщині – влада

Російська диверсійно-розвідувальна група вранці 27 січня розстріляла брата і сестру в Хотінській громаді Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, їхній будинок розташований у селі Андріївка, у 5-кілометровій прикордонній зоні.

«Вкотре звертаюся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі», – цитує пресслужба ОВА начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявляв про посилення північного кордону України особовим складом і бойовою технікою задля протидії диверсантам. У Державній прикордонній службі наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Крім того, російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини.

17 січня Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України. «Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії. Кожному цивільному необхідно прислухатись до порад військових адміністрацій, які щоденно здійснюють евакуацію людей з лінії зіткнення. Для того, щоб військовим вести повноцінний вогонь і нищити ворога, треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам», – зауважив командувач Об’єднаних сил, наголошуючи на тому, що весь кордон з Росією є лінією зіткнення.