Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 79 боєзіткнень, вночі РФ атакувала Україну 8 БПЛА та балістикою

Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень, українські військові відбили російські атаки на семи напрямках, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 російських атак біля Синьківки, Табаївки та Стельмахівки, на Лиманському – 11 атак неподалік Тернів, Ямполівки, Торського, Білогорівки, на Бахмутському – сім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати противника, який не полишає спроб оточити Авдіївку – на цьому напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Невельського. Також на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області – тут відбили 14 атак, додають у Генштабі.

На Шахтарському напрямку українські військові відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського, а на Запорізькому напрямку атаку західніше Вербового Запорізької області.



У Генштабі повідомляють, що у ніч проти 28 січня противник атакував Україну 8-ма ударними БПЛА типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (РФ), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (РФ) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили чотири із восьми БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

За даними штабу, війська РФ атакували цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 26 січня заявив, що російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на Сіверському і Бахмутському напрямках.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, російські війська збільшили кількість наступальних і штурмових дій.