ОВА: Росія вдарила по Кременчуцькому району двома балістичними ракетами, триває ліквідація пожежі

У Кременчуцькому районі триває ліквідація пожежі, яка спалахнула внаслідок атаки російських ракет по промисловому обʼєкту, зазначив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у телеграмі.

За даними місцевого чиновника, попередньо, Кременчуцький район атакували двома балістичними ракетами.

«Інформація про жертв та постраждалих станом на зараз відсутня. На місці працюють всі необхідні екстрені служби», – підсумував Пронін.

Згодом Пронін уточнив, що жертв і постраждалих внаслідок обстрілу у Кременчуцькому районі немає.

Раніше, увечері 27 січня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – попередили Повітряні сили ЗСУ.

Військові попередили, що на Кременчук і Полтаву летять балістичні ракети. Крім того, пролунали вибухи і у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.