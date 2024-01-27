Запоріжжя атакували російські дрони: влада розповіла про наслідки

Увечері в суботу, 27 січня, армія РФ атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, у місті лунала повітряна тривога, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Ураження зазнав один із об’єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС», – написав він.

За словами голови ОВА, у місті працювали сили ППО, є збиті російські безпілотники.

Увечері 27 січня російські військові здійснили також ракетний удар по Полтавській області. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

«Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби», – зазначив голова ОВА Філіп Пронін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.