Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Запоріжжя атакували російські дрони: влада розповіла про наслідки

Наслідки масованого російського обстрілу України, 29 грудня 2023 року, Запоріжжя, фото ілюстративне
Наслідки масованого російського обстрілу України, 29 грудня 2023 року, Запоріжжя, фото ілюстративне

Увечері в суботу, 27 січня, армія РФ атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, у місті лунала повітряна тривога, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Ураження зазнав один із об’єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС», – написав він.

За словами голови ОВА, у місті працювали сили ППО, є збиті російські безпілотники.

Увечері 27 січня російські військові здійснили також ракетний удар по Полтавській області. У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

«Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби», – зазначив голова ОВА Філіп Пронін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG