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У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу: загроза балістики (відбій)

Під час підготовки до знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал», яку було збито над столицею України. Київ, 5 січня 2024 року (фото ілюстративне)
Під час підготовки до знешкодження бойової частини російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал», яку було збито над столицею України. Київ, 5 січня 2024 року (фото ілюстративне)

Увечері 27 січня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – попередили Повітряні сили ЗСУ.

Військові зазначили, що на Кременчук і Полтаву летять ракети. Крім того, пролунали вибухи і у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Зберігайте спокій та перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе! Віримо в Сили оборони», – зазначили в Полтавській ОВА.

О 20.34 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Нещодавно Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

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