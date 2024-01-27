На Харківщині померла дитина, яка постраждала внаслідок обстрілів – влада

На Харківщині померла дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук, йдеться у повідомленні голови ОВА Олега Синєгубова у телеграмі 27 січня.

«Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою», – зазначив місцевий чиновник.

Він пояснив, що після поранення дівчинка тривалий час перебувала у комі. Після російського обстрілу дитина отримала складні осколкові поранення.

Раніше, 17 січня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російська армія обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області.

Пізніше стало відомо, що у наслідок удару РФ постраждало двоє дітей.

16 січня Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні заявила, що внаслідок нещодавніх російських ударів різко збільшується кількість втрат серед цивільного населення, «змінюючи тенденцію до зниження».

За даними ММПЛУ, лише за 10 днів, з 29 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, внаслідок російських ракетних обстрілів і ударів безпілотниками, які здійснювалися по всій країні, загинули і були поранені сотні цивільних осіб.

У своїй доповіді ММПЛУ констатувала збільшення на 26 відсотків перевіреної кількості жертв серед цивільного населення у грудні порівняно з листопадом, «що є тривожною зміною тенденції до зменшення числа втрат, яка спостерігалася раніше в 2023 році».

10 січня директорка з операцій і адвокації Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну на засіданні Ради безпеки ООН заявила, що від 29 грудня, коли Росія інтенсифікувала удари по Україні, Управління ООН із прав людини зафіксувало загибель 125 цивільних жителів і поранення понад 550 по всій Україні.