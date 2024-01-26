У Києві помер поранений під час ракетної атаки 23 січня

У Києві помер один із постраждалих під час ракетного удару 23 січня, повідомив увечері 26 січня футбольний клуб «Локомотив». Однойменний спорткомплекс був сильно пошкоджений під час атаки, яка відбулася на початку тижня.

За повідомленням, чоловік, який був колишнім спортсменом із пауерліфтингу, перебував у комі в лікарні. Разом із родиною він був постійним відвідувачем «Локомотива» і поціновувачем футболу.

23 січня російські військові атакували ракетами Київ, Харків та інші міста. Найбільше жертв того дня було саме в Харкові, загинули 10 людей. 25 січня в Харкові був день жалоби.

Сили ППО 23 січня знищили над Києвом майже два десятки повітряних цілей. Постраждали 22 людини, серед яких були діти.