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ОВА: сили РФ атакували Херсонщину, поранений чоловік

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листопада 2023 року, фото ілюстративне
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листопада 2023 року, фото ілюстративне

У суботу, 27 січня, сили РФ вкотре обстріляли Херсонську область, йдеться у дописі обласної військової адміністрації.

За повідомленням пресслужби ОВА, російські військові вдарили по Тягинці.

Відомо, що внаслідок обстрілу травми отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями.

Раніше, на початку січня літня жителька Новотягинка загинула через російський обстріл.

За даними голови області Олександра Прокудіна, напередодні внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще одна була поранена.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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