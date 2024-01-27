Буданов про падіння Іл-76: «жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося»

Ситуація з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 «наразі не зрозуміла до кінця», розповів керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«На жаль, потрібно констатувати, що там сталося – до кінця не може відповісти жодна сторона», – сказав Буданов.

За словами глави ГУР, Росія, що «зрозуміло, зайняла позицію в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів».

«Це насамперед те, що вони не показали поля, всипані трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає. Тобто ситуація незрозуміла до кінця», – пояснив Буданов.

Він додав, що «якщо це сталося так, як стверджує РФ, то незрозуміло, чому Росія кілька днів приховувала і приховує далі трупи».

«Вона ж мала б показувати це на весь світ. Але трупів немає, нічого немає», – наголосив начальник ГУР.

Раніше 25 січня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака ІЛ-76 у Бєлгородській області РФ. Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі відомства, розслідування розпочали за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. У відомстві не уточнюють, про які заходи йдеться.

На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, розповів у коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, 24 січня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджували, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє людей, які супроводжували полонених. Жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що «запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту». Також у ГУР навели свої аргументи і заявили, що може йтися про «сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки».